Президент Алиев: Азербайджан является независимым государством в подлинном смысле этого слова Глава государства заявил, что страна самостоятельно определяет свою судьбу и проводит политику, основанную на национальных интересах

Независимость – это великое благо, великое достижение, однако подлинная независимость бывает тогда, когда страна способна проводить независимую политику. И Азербайджан относится к числу таких стран. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района.

«Сегодня в мире насчитывается около 200 независимых государств. Но нельзя сказать, что все они действительно независимы. Мы являемся независимым государством в подлинном смысле этого слова. Потому что мы сами вершим свою судьбу, проводим нашу политику, ни на кого не оглядываясь, во имя народа и государства, на основе защиты национальных интересов», — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что после Победы Азербайджана День независимости традиционно отмечается на освобожденных территориях.

«После нашей славной Победы я отмечаю этот замечательный праздник – 28 Мая – День независимости на освобожденных землях, и это уже стало традицией. Считаю, что это самый правильный выбор», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что День независимости имеет особое значение для каждого гражданина страны.

«И 2020-й, и 2023-й годы – это наша славная Победа, и мы вечно будем гордиться этим Триумфом. Сегодня под нашим контролем находится каждая пядь земли на территории Азербайджана», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность страны полностью восстановлены.

«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены. Достигнутый мир был установлен на наших условиях», — добавил президент.

Ильхам Алиев также заявил, что сегодня Азербайджан живет как народ-победитель и государство-победитель.

«Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель. Это источник огромной гордости», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на освобожденных территориях за короткий срок проведены масштабные восстановительные работы.

«В короткие сроки проведена масштабная строительно-восстановительная работа, и это тоже для народа, чтобы люди поскорее вернулись, спокойно жили и чувствовали себя здесь очень комфортно, в безопасности, строили и созидали, растили детей, заботились о старших и наслаждались жизнью», — добавил глава государства.