Лидеры Азербайджана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для прессы

Президент Алиев: Азербайджан и Кыргызстан удвоят капитал совместного инвестиционного фонда до $200 млн Лидеры Азербайджана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для прессы

Азербайджан и Кыргызстан договорились увеличить финансовую составляющую совместного инвестиционного фонда в два раза — до 200 млн долларов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что стороны вывели межгосударственные отношения на новый, самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению взаимодействия.

«Союзнические отношения – это очень большая отвфетственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях: и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности», — заявил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана также пригласил Садыра Жапарова посетить Азербайджан с государственным визитом.

В свою очередь президент Кыргызстана отметил, что политический диалог между двумя странами находится на самом высоком уровне, а регулярные контакты и взаимное доверие создают основу для дальнейшего укрепления союзнических отношений.

«Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, которое знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества», — сказал Жапаров.

По его словам, стороны также подписали пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что Бишкек и Баку продолжают координировать позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес, и неизменно поддерживают друг друга.