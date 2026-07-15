Президент Азербайджана: 15 июля Турция написала одну из самых трагических и славных страниц своей современной истории Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня демократии и национального единства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня демократии и национального единства. Информация об этом размещена на официальном сайте президента Азербайджана.

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

«Уважаемый господин президент, дорогой брат, с глубоким уважением чту светлую память всех шехидов, отдавших свою жизнь во имя защиты своей Родины во время предотвращения попытки государственного переворота в Турецкой Республике 15 июля 2016 года, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и братскому турецкому народу»,-говорится в послании.

Президент Азербайджана отметил, что «десять лет назад братская Турция написала одну из самых трагических и в то же время самых славных страниц своей современной истории». «Вероломная попытка переворота, направленная против государственности, конституционного порядка, национальной воли и демократических устоев, была решительно пресечена благодаря непоколебимой решимости, стойкости и безграничной преданности турецкого народа своей Родине. Тысячи людей хлынули на площади и живым щитом встали на защиту своего государства, флага и национальных ценностей. Этот подвиг навсегда останется в национальной памяти как подлинная эпопея героизма. Ваше решительное и дальновидное лидерство, сплоченность Вашего народа вокруг Вас, его незамедлительный и непоколебимый отклик на Ваши призывы стали одними из главных факторов, спасших Вашу страну от великих трагедий в ту судьбоносную ночь. Под Вашим руководством Турция вышла из этого испытания еще более сильной, вновь продемонстрировав всему миру свою национальную волю и традиции государственности.»,-сказано в письме.

Глава государства отметил, что «события того исторического дня доказали, что никакие коварные замыслы, никакая разрушительная сила не могут противостоять единству народа и государства». «Именно поэтому «День демократии и национального единства», отмечаемый ежегодно 15 июля, является символом национальной солидарности вашего народа, духа борьбы, традиций государственности и воли к свободе»,-подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что «азербайджанский народ и государство, руководствуясь принципом «Одна нация, два государства», являющимся нашим дорогим наследием, продемонстрировали солидарность с братской Турцией и, как всегда, поддержали ее в эти решающие моменты». «Все это еще раз подтвердило, насколько сильны и непоколебимы братство и единство наших народов»,-подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что «крепкая азербайджано-турецкая дружба и братство, передаваемые из поколения в поколение, будут и дальше укрепляться, а наше стратегическое союзничество нашими совместными усилиями и впредь будет продолжать неуклонно развиваться и наполняться новым содержанием».

«Дорогой Брат, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике – мира, благополучия и процветания»,-говорится в письме президента Турции.