Президент Азербайджана: Тюркский мир превращается в один из влиятельных геополитических центров силы XXI века Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции в Шуше, организованной по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что укрепление солидарности и сотрудничества с тюркским миром имеет особое значение для международного взаимодействия. «Тюркский мир, который является нашей семьей, превращается в один из влиятельных геополитических центров силы XXI века», — отметил он, обрашаясь к участникам международной конференции в Шуше, организованной по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации, которая вывела отношения между Турцией и Азербайджаном на уровень союзничества.

В своем послании Алиев напомнил, что после восстановления независимости Азербайджан столкнулся с оккупацией, международными угрозами и несправедливостью. Президент подчеркнул, что страна всегда вела борьбу за обеспечение своей территориальной целостности и безопасность граждан.

Алиев также отметил, что Азербайджан стремится вносить вклад в развитие сотрудничества и дружественных отношений между государствами. Он подчеркнул, что в результате Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации, а суверенитет и территориальная целостность страны полностью восстановлены.

Тем самым, как акцентировал президент, Азербайджан самостоятельно претворил в жизнь резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались невыполненными на протяжении почти 30 лет.

Обратив внимание на то, что Баку проводит решительную политику по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе, Алиев добавил: подписание совместного заявления и парафирование мирного договора между лидерами Азербайджана и Армении в прошлом году в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе.

«В данном контексте реализуемый Зангезурский коридор не только свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном, но и станет одним из ключевых элементов Срединного коридора», — заявил Алиев.

Указав на то, что Азербайджан поддерживает справедливое мироустройство и создание безопасных условий для жизни человечества, президент отметил: страна работает над превращением не только своего региона, но и всей Евразии в пространство надежного сотрудничества.

Вновь подчеркнув особую важность укрепления солидарности с тюркским миром в рамках международного партнерства, Алиев повторил: «Тюркский мир, который является нашей семьей, превращается в один из влиятельных геополитических центров силы XXI века».

В конференции «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе», организованной партией «Ени Азербайджан» (ПЕА), помимо принимающей стороны принимают участие официальные лица и эксперты из Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Молдовы, Камбоджи, Пакистана, Таджикистана, Украины, Беларуси, Китая, Северной Македонии, Грузии и Сербии.

С турецкой стороны в мероприятии участвуют глава межпарламентской группы дружбы Турция — Азербайджан Великого национального собрания Турции (ВНСТ), депутат от партии АК Шамиль Айрым, посол Турции в Баку Бирол Акгюн, а также заместитель председателя партии справедливости и развития по внешним связям Ибрагим Халил Коркмаз.