Президент Азербайджана: Роль и позиции Организации тюркских государств в глобальных процессах усиливаются Ильхам Алиев выступил на саммите ОТГ

Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

«Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации», - отметил глава государства.

Президент также сообщил, что в июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, внесшего огромный вклад в научно-культурное единство тюркских народов.

Глава государства выразил уверенность, что это мероприятие станет знаменательным событием в культурной жизни наших народов.



Ильхам Алиев отметил, что успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой Шелковый путь» между Европой и Азией.



Глава государства отметил, что в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую кабельную линию между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта.

