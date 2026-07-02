Гюрлек подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана получили еще большее развитие благодаря искренним отношениям между главами государств двух стран

Президент Азербайджана принял министра юстиции Турции Гюрлек подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана получили еще большее развитие благодаря искренним отношениям между главами государств двух стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции Акына Гюрлека.

Поблагодарив за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал главе государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

Гюрлек подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана, основанные на общей истории, культуре и братстве, получили еще большее развитие благодаря искренним отношениям между главами государств двух стран.

Он также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации в регионе стратегических проектов в области энергетики, связности, в том числе проекта Зангезурского коридора. Гюрлек сказал, что Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-турецких братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.