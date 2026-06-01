Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за продление срока приостановки действия 907-й поправки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность коллеге из США Дональду Трампу за продление действия исключения по разделу 907 Акта в поддержку свободы.

«Уважаемый президент Дональд Трамп, хотел бы выразить Вам искреннюю признательность за направленный мне в качестве памятного подарка меморандум о продлении действия исключения по разделу 907 Акта в поддержку свободы, сопровожденный Вашей личной надписью и теплыми словами. Я высоко ценю этот внимательный жест и отношусь к нему с большим уважением», - отметил президент Азербайджана.