Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за продление срока приостановки действия 907-й поправки

Abdulrahman Yusupov
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность коллеге из США Дональду Трампу за продление действия исключения по разделу 907 Акта в поддержку свободы.
Об этом говорится в публикации в аккаунтах главы азербайджанского государства в соцсетях.
«Уважаемый президент Дональд Трамп, хотел бы выразить Вам искреннюю признательность за направленный мне в качестве памятного подарка меморандум о продлении действия исключения по разделу 907 Акта в поддержку свободы, сопровожденный Вашей личной надписью и теплыми словами. Я высоко ценю этот внимательный жест и отношусь к нему с большим уважением», - отметил президент Азербайджана.