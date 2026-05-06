Президент Азербайджана обсудил с главой ИБР подготовку к ежегодным заседаниям в Баку Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития на протяжении многих лет успешно сотрудничают. Отмечалось, что банк реализовал в стране ряд проектов в различных сферах экономики, включая энергетику, в том числе зеленую энергетику, сельское хозяйство, водное хозяйство и ирригационные системы, инфраструктуру и социальную сферу.

В этом контексте было отмечено, что на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах банк выделил более 1,2 млрд долларов США.

Стороны также обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Исламского банка развития, которые пройдут в Баку в июне текущего года.

Мухаммад Аль-Джассер сообщил, что в ходе визита ознакомится со свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и банком.