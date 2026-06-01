Мы открываем новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в выступлении на церемонии официального открытия XXXI «Бакинского энергетического форума».

Глава государства напомнил, что коридор Восток-Запад успешно функционируе. «Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной»,-сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что «мир не может обойтись без ископаемого топлива». «Все мы хотим улучшить климат, чтобы спасти планету. Все мы хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и реалистичными, планировать наше будущее с точки зрения энергетической безопасности, а также инвестировать в возобновляемые источники энергии», – пояснил глава государства.

По его словам, вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность непременно возрастет.

Он отметил, что благодаря разумной энергетической политике Азербайджан теперь может инвестировать за пределами страны, глава государства подчеркнул:

«Тридцать лет назад мы привлекали инвесторов. Сейчас же мы направляем наши инвестиции за рубеж. Сегодня наша Государственная нефтяная компания SOCAR инвестирует в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, и география будет расширяться»,-подчеркнул президент.

Ильхам Алиев добавил, что сегодня Азербайджан тесно сотрудничает с нашими партнерами по вопросам прокладки энергетических кабелей.

Отметив, что Черноморский энергетический кабель будет проложен из Азербайджана в Грузию и далее через Черное море – в Румынию, Венгрию и многие другие страны, глава государства сказал, что в стадии реализации находится и другой проект – наземная линия электропередачи Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.