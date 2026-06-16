Президенты Украины и Швейцарии обсудили усилия по достижению мира Зеленский проинформировал о потребностях Украины в усилении противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Женеве встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Как пишет Офис президента, глава государства проинформировал своего коллегу о последствиях атаки на Украину в ночь на 15 июня.

Президенты обсудили дипломатические усилия по достижению мира и соответствующую работу с партнерами. Зеленский отметил, что "сейчас позиции Украины на фронте значительно сильнее".



Зеленский проинформировал о потребностях Украины в усилении противовоздушной обороны.

"Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент Украины поблагодарил Швейцарию за вклад в укрепление энергетической устойчивости страны в течение прошлой зимы. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на взносы Швейцарии в Фонд поддержки энергетики Украины и финансирование закупки газа", - отмечается в сообщении.

Зеленский пригласил президента Швейцарии посетить Украину с визитом.