Президенты Украины и ОАЭ обсудили безопасность Черного моря и поддержку Украины

Nariman Mehdiyev
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
Об этом говористя в публикации президента Украины в социальной сети Telegram.
По словам Зеленского, он поблагодарил главу ОАЭ за понимание ситуации и поддержку усилий Украины, направленных на достижение мира и укрепление безопасности.
Президент отметил, что в этом году Украина существенно поддержала безопасность своих партнеров в регионе Персидского залива. Во время разговора стороны обсудили, как Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности в Черноморском регионе.
Глава государства добавил, речь шла ьакже о вопросах продовольственной безопасности, безопасности морских путей, а также расширении возможностей для защиты жизни людей.
Отдельно Зеленский сообщил, что стороны обсудили реализацию совместных двусторонних проектов в различных сферах.