Президенты Украины и ОАЭ обсудили безопасность Черного моря и поддержку Украины Стороны также обсудили реализацию совместных двусторонних проектов в различных сферах

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.



Об этом говористя в публикации президента Украины в социальной сети Telegram.



По словам Зеленского, он поблагодарил главу ОАЭ за понимание ситуации и поддержку усилий Украины, направленных на достижение мира и укрепление безопасности.



Президент отметил, что в этом году Украина существенно поддержала безопасность своих партнеров в регионе Персидского залива. Во время разговора стороны обсудили, как Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности в Черноморском регионе.



Глава государства добавил, речь шла ьакже о вопросах продовольственной безопасности, безопасности морских путей, а также расширении возможностей для защиты жизни людей.



Отдельно Зеленский сообщил, что стороны обсудили реализацию совместных двусторонних проектов в различных сферах.

