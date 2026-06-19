В Киеве отметили, что этот шаг стал важным жестом уважения к украинцам

Президенты Украины и Гондураса подписали совместное заявление В Киеве отметили, что этот шаг стал важным жестом уважения к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Гондураса Насри Асфурой. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, сообщает корреспондент Укринформа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram- канале в пятницу, 19 июня.

«У нас сегодня важный день в истории наших государств. Это первый визит президента Гондураса на Украину почти за 35 лет с начала восстановления нашей независимости. Мы благодарны за это», - заявил Зеленский перед началом встречи.

Он отметил, что Украина долгое время боролась за поддержку со стороны стран Латинской и Центральной Америки, Азии, Ближнего Востока и других государств.

«Я хочу поблагодарить лично вас и вашу команду за то, что вы изменили курс Гондураса, вы поддерживаете нас на всех важных геополитических площадках», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что темой переговоров лидеров двух стран стала не только политика, но и экономика.

«Сегодня здесь часть нашего правительства, и мы будем обсуждать товарооборот. Пока он небольшой между нашими государствами, но он растет. Я считаю, что главное - это тенденции. Они положительные. Уверен, что сегодня мы обсудим важные направления наших двусторонних отношений это агропромышленный сектор, экономика в целом, цифровизация, наше цифровое направление. Знаю, что ваша команда и ваша страна в этом заинтересованы. Мы готовы здесь помогать. И также безопасность. Безопасность это номер один», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина сегодня является одной из сильнейших стран мира в сфере безопасности, военных технологий и беспилотных систем.

«Я знаю, что вы заинтересованы. Мы будем говорить обо всех этих направлениях», - отметил Зеленский.

По итогам переговоров президенты Украины и Гондураса подписали совместное заявление.

Кроме того, президент Гондураса Насри Асфура почтил память погибших украинских военнослужащих. В Киеве отметили, что этот шаг стал важным жестом уважения к украинцам, которые отдали жизнь за страну, свободу и мир.

Как сообщалось ранее, консервативный политик Насри Асфура, которого поддерживал президент США Дональд Трамп, победил на президентских выборах в Гондурасе, с небольшим отрывом опередив Сальвадора Насраллу.

20 апреля Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Насри Асфурой. Это был первый контакт на уровне лидеров в истории двусторонних отношений Украины и Гондураса.