Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях саммита ОТГ

Президенты Турции и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

Анкара прилагает усилия для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере оборонной промышленности и экономики.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Переговоры лидеров прошли в рамках неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестан.

Согласно сообщению, на встрече обсуждены двусторонние отношения, региональная и международная тематика.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что Турция и Узбекистан будут укреплять солидарность на международных площадках.

Президент Эрдоган пригласил узбекского коллегу на саммит Организации тюркских государств и Климатический саммит ООН (COP31), которые пройдут в Турции.