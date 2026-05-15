Президенты Турции и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

Zafer Fatih Beyaz, Abdulrahman Yusupov
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Анкара прилагает усилия для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере оборонной промышленности и экономики.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.
Переговоры лидеров прошли в рамках неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестан.
Согласно сообщению, на встрече обсуждены двусторонние отношения, региональная и международная тематика.
Глава турецкого государства выразил уверенность, что Турция и Узбекистан будут укреплять солидарность на международных площадках.
Президент Эрдоган пригласил узбекского коллегу на саммит Организации тюркских государств и Климатический саммит ООН (COP31), которые пройдут в Турции.