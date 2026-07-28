Президенты РФ и Азербайджана подтвердили настрой на расширение сотрудничества Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым.

«Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», - следует из публикации.

В пресс-службе азербайджанского лидера, в свою очередь, сообщили, что в ходе беседы лидеры отметили, что азербайджано-российские отношения носят конструктивный характер, а между правительствами и соответствующими структурами ведется активный диалог.



Кроме того, была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.