Президенты России и ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана

Nariman Mehdiyev
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора 16 мая.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно этой информации. оба лидера подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.
Путин и президент ОАЭ выразили удовлетворение развитием российско-эмиратского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и договорились продолжать активные двусторонние контакты.
Президент России поблагодарил эмиратскую сторону за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с конфликтом в Украине.