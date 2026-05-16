Президенты России и ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана Путин и Аль Нахайян подчеркнули важность продолжения процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора 16 мая.



Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно этой информации. оба лидера подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

Путин и президент ОАЭ выразили удовлетворение развитием российско-эмиратского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и договорились продолжать активные двусторонние контакты.

Президент России поблагодарил эмиратскую сторону за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с конфликтом в Украине.

