Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва рассмотрели уровень двухсторонних отношений и международные проблемы

Президенты России и Бразилии обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва рассмотрели уровень двухсторонних отношений и международные проблемы

Во вторник, 4 августа состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно этой информации, беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.

В ходе разговора Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили двухсторонние отношения и международные проблемы.

«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли», - говорится в сообщении Кремля.