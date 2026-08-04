Президенты России и Бразилии обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений

Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Во вторник, 4 августа состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Согласно этой информации, беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.
В ходе разговора Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили двухсторонние отношения и международные проблемы.
«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли», - говорится в сообщении Кремля.