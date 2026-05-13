Президенты ОАЭ и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили стратегическое сотрудничество и последние региональные события

Президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке.

Как сообщает официальное агентство WAM, в ходе беседы были подробно рассмотрены стратегическое сотрудничество и совместные усилия по укреплению отношений между двумя странами.

Мухаммед бин Заид и Дональд Трамп также обсудили последние события на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу происходящих в регионе процессов.