Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Ливану для восстановления безопасности и стабильности в стране

Президенты Ливана и США обсудили рамочное соглашение с Израилем Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Ливану для восстановления безопасности и стабильности в стране

Президент Ливана Жозеф Аун и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию рамочного соглашения между Ливаном и Израилем, достигнутого при американском посредничестве. Об этом говорится в заявлении администрации ливанского президента в соцсети американской компании X.

В ходе беседы Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Ливану для восстановления безопасности и стабильности в стране. Американский лидер также заявил о приверженности США суверенитету, независимости и территориальной целостности республики.

Глава Белого дома отметил важность того, чтобы ливанское государство установило контроль над всей своей территорией с помощью официальных вооруженных сил и ликвидировало факторы, угрожающие стабильности. В этой связи Трамп пообещал продолжить оказание помощи экономике Ливана и его легитимным силовым структурам.

В свою очередь Жозеф Аун поблагодарил коллегу за поддержку конституционных институтов страны и армии. Он заверил, что Бейрут выполнит все свои обязательства в рамках рамочного соглашения, и призвал США оказать содействие в предотвращении возможных нарушений документа. Кроме того, ливанский президент отметил, что давление на Израиль с целью его вывода из оккупированных районов на юге Ливана облегчит дислокацию ливанской армии вплоть до международных границ.

В завершение разговора Трамп выразил надежду на скорую личную встречу с Ауном в Вашингтоне.

Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем было подписано 26 июня по итогам пятого раунда прямых переговоров в Вашингтоне. Эксперты отмечают, что документ направлен на сдерживание военной напряженности на местах, однако сама сделка по-прежнему остается хрупкой.