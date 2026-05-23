Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в субботу, 23 мая, провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба лидера Кыргызстана, «главы двух государств в дружественной атмосфере обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и дружбы между народами двух стран».

Согласно сообщению, была отмечена позитивная динамика развития кыргызско-таджикского сотрудничества по ключевым направлениям.

Кроме того, главы государств отметили важность продолжения практической реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

«В продолжение разговора главы государств рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках многосторонних форматов. При этом, отдельное внимание было уделено предстоящему саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Бишкек под председательством Кыргызской Республики», - отмечается в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам телефонного разговора главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки.