Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили развитие стратегического сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который прибыл в Беларусь с краткосрочным рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси в пятницу, 15 мая.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также ход реализации дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства между Беларусью и Зимбабве на 2026–2030 годы.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем продвижении совместных проектов с Хараре. Особое внимание было уделено инициативам, которые могут быть реализованы не только в двустороннем формате, но и с участием других государств Африканского континента.

Среди перспективных направлений сотрудничества были названы создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации, а также развитие гуманитарных связей.

Встреча стала продолжением курса двух стран на укрепление стратегического партнерства и расширение практического взаимодействия в экономической, промышленной и гуманитарной сферах.