Президенты Азербайджана и Узбекистана рассмотрели реализацию совместных проектов Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда стран на полях 13-й сессии Всемирного форума городов ООН

18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба президента АР.

Переговоры прошли на полях 13-й сессии Всемирного форума городов.

Ильхам Алиев отметил поддержку президента Узбекистана в восстановлении Карабаха.

На встрече были еще раз рассмотрены экономические проекты, реализуемые двумя странами в соответствии с поручениями глав государств, выражено удовлетворение их исполнением. В этом контексте были затронуты проекты в области энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики и других сферах.

Подчеркивалось, что отношения между двумя странами носят характер стратегического союзничества, с удовлетворением отмечено успешное развитие сотрудничества во всех областях.

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках форума также встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Грузию в апреле этого года, отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев затронул важность документов, которые будут подписаны сегодня, с точки зрения расширения сотрудничества.

Ираклий Кобахидзе отметил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль для многих стран с точки зрения транспортного сообщения, и затронул значение дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

На встрече было затронуто динамичное развитие основанных на добрососедстве и дружбе отношений между двумя странами по многим направлениям, было отмечено, что двусторонняя повестка дня очень обширна. Указано на наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, инвестиционной и других областях. Была подчеркнута роль взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений.

Затем с участием Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе были подписаны Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию, Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии, Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Госсовета Китая

18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета КНР Чжан Гоцина.

Чжан Гоцин отметил, что на 13-й сессии Всемирного форума городов ООН обсуждаются актуальные темы, связанные с глобальной повесткой дня в области урбанизации, подчеркнул, что для него честь участвовать в мероприятии, которому в его стране придают большое значение.

Президент Ильхам Алиев отметил, что участие Китая в этом мероприятии с делегацией высокого уровня является знаком уважения и дружбы к Азербайджану.

С удовлетворением отметив стремительное наращивание азербайджано-китайских связей, гость напомнил о встречах глав государств, сказал, что двусторонние отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он выразил признательность за решительную позицию Азербайджана в вопросеТайваня, подчеркнув, что Китай также постоянно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Чжан Гоцин заявил, что Китай поддерживает избранный Азербайджаном путь развития, основанный на интересах народа.

Глава государства отметил важность документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в ходе его визита в Китай.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как страна, в свое время пострадавшая от сепаратизма, осуждает сепаратизм во всех его формах и проявлениях. Глава государства отметил, что страна «не только не признала незаконные выборы, проведенные в Тайваньском регионе Китая, но и стала единственным государством, выступившим с заявлением, в котором осудила эти выборы». В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан постоянно поддерживает политику «одного Китая».

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-китайских отношений, охватывающих различные сферы.

Было выражено удовлетворение расширением торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, транзитной, транспортной, военной-технической сферах, в области грузоперевозок и других направлениях.