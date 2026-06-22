Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы Ильхам Алиев отметил, что особое место в переговорах имели вопросы в транспортно-логистической сфере

22 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы в Баку.

Ильхам Алиев еще раз поприветствовал президента Туркменистана, находящегося в Азнрбайджане с государственным визитом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев



Он выразил уверенность, что визит послужит делу дальнейшего укрепления дружеских, братских отношений между странами.

По его словам, 22 июня проведены переговоры как в расширенном составе, так и тет-а-тет, обсуждены многие вопросы двустороннего взаимодействия и намечены дальнейшие пути развития нашего сотрудничества.

Президент Алиев выразил благодарность Туркменистану и лично Гурбангулы Бердымухамедову за помощь в восстановлении Карабаха и Сердару Бердымухамедову за сотрудничество. В июле прошлого года, когда Гурбангулы Бердымухамедов посещал Азербайджан, он выдвинул инициативу строительства мечети в городе Физули, строительство уже начато. Это было еще одним свидетельством искреннего, дружественного отношения Туркменистана



Он отметил, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по многим вопросам, даны конкретные поручения.



«В рамках Межправительственной комиссии, которая будет проведена в следующем месяце в Туркменистане, уверен, те поручения, которые сегодня мы дали, будут к тому времени детально проработаны, и мы выйдем на решение новых совместных задач и реализацию новых проектов», - добавил Алиев.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что отношения Азербайджана и Туркменистна строятся на прочном фундаменте - это исторические связи, культурные связи, духовные связи. В начале этого месяца были проведены Дни культуры Азербайджана и в Ашхабаде, и в Аркадаге. В прошлом году деятели культуры Туркменистана посетили. Баку и Гяндже в рамках Дня культуры.

«Баку и Ашхабад – города-побратимы, точно так же, как и Аркадаг и Физули. Все это – демонстрация нашего единства. Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие», - продолжил он.

Ильхам Алиев еще раз выразил благодарность туркменской стороне за активную поддержку принятия Азербайджана в полноправные члены Консультативного совета глав государств Центральной Азии: «Я рассматриваю это событие как историческое, поскольку, хоть мы и не являемся географически Центральной Азией, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион. И, естественно, мы с первого дня начали активно взаимодействовать и в многостороннем формате».

По его словам, особое место в переговорах имели вопросы в транспортно-логистической сфере. Ильхам Алиев указал, что сотрудничество в этой сфере между двумя странами носит уже долгосрочный, стратегический характер не только для Азербайджана и Туокменистана, не только для соседних стран, но и для обширной географии.



«Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение. И в данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных как в нашем двустороннем взаимодействии, так и в многостороннем» - продолжил сове выступление Алиев.

Он отметил, что Туркменистан, Азербайджан – две страны с обширными ресурсами полезных ископаемых, энергетическими ресурсами. В данном случае стороны нацелены на то, чтобы сотрудничать в объединении усилий.

«Я хотел бы поздравить братский туркменский народ, его руководство с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Я неоднократно бывал в Туркменистане на протяжении уже многих лет и сам всегда убеждался в поступательном развитии нашей братской страны, в том, как хорошеют города, как создается инфраструктура, в том числе и туристическая инфраструктура. Это все говорит о мудрости руководства, о том, что национальные интересы являются приоритетом. Мы, как ваши друзья, как братья, всегда радуемся вашим успехам, в том числе на международной арене, и всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана, которая уже завоевала большую общественную поддержку в мире», - резюмировал Ильхам Алиев.



- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Выступивший затем с заявлением президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов еще раз выразил признательность за теплый прием, гостеприимство и созданные прекрасные условия для совместной работы. Он сообщил, что в ходе встречи в формате «один на один» и в расширенном составе были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Отметив, что была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего сотрудничества, высокий гость подчеркнул, что отношения между нашими странами развиваются динамично и поступательно на принципах равноправия и взаимной выгоды.

«Была подтверждена готовность к продолжению активного сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных и региональных организаций. Также будет продолжено тесное взаимодействие Туркменистана и Азербайджана в рамках пятистороннего сотрудничества в Каспийском море», - сказал Сердар Бердымухамедов, отметив, что также были подробно обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества. Подчеркнув, что среди приоритетных направлений были выделены энергетика, транспорт, химическая и текстильная промышленность и ряд других направлений, Президент Туркменистана сообщил, что достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток-Запад через территории двух стран.

Сообщив, что отдельное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей, высокий гость сказал, что была подтверждена готовность к продолжению и расширению контактов между деятелями культуры двух стран, ежегодному проведению перекрестных Дней культуры.

«Наша делегация высоко оценивает результаты сегодняшней встречи. По итогам встречи был подписан солидный пакет двусторонних документов. Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном будет развиваться по всем основным направлениям. Это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Особо отметив большой личный вклад президента Азербайджана в укрепление двусторонних связей, глава государства Туркменистана выразил признательность за это. Поблагодарив также за переданный в дар Туркменистану нефтяной танкер «Достлуг», Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что туркменская сторона принимает это как символ братских отношений между нашими странами. Он выразил уверенность, что танкер «Достлуг» будет служить делу процветания двух стран и станет еще одним подтверждением их успешного сотрудничества.

По его словам, Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном.



«Наши страны и народы связывают вековые традиции добрососедства, общность истории, культуры, языка и духовных ценностей. В завершение хотел бы отметить, что Азербайджанская Республика уверенно идет по пути прогресса и процветания», - сказал Сердар Бердымухамедов. Он пожелал братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и дальнейшего процветания.

