Президенты Азербайджана и Сербии обсудили расширение сотрудничества

17 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем.Об этом сообщает пресс-служба президента АР.

Переговоры прошли на полях 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, проходящей в Баку.

В ходе беседы был с удовлетворением отмечен официальный визит Президента Азербайджана в Сербию в феврале этого года, подчеркнуто, что предпринимаются шаги по реализации вопросов, обсужденных в рамках данного визита.

Была затронута важность визитов глав государств, а также взаимных визитов на различных уровнях в деле расширения сотрудничества.

Отмечен высокий уровень политических связей, подчеркнуто наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях.

На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград - Баку с точки зрения сближения народов двух стран и укрепления туристического потенциала.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

-Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини

Ильхам Алиев также встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III.

Король Эсватини выразил признательность главе азербайджанского государства за приглашение принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это мероприятие, в котором принимают участие представители более чем 180 стран мира, является прекрасной возможностью для обсуждения актуальных вопросов в области градостроительства в мире, а также для обмена опытом.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Эсватини, в том числе перспективах сотрудничества в области энергетики, горнодобывающей промышленности и других сферах.

-Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Кении

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Республики Кения Уильямом Самоэем Руто.

Отметив, что впервые посещает Азербайджан, президент Кении выразил признательность главе государства за приглашение на WUF13.

Сообщив, что впервые WUF состоялся в Кении, Уильям Самоэй Руто подчеркнул, что штаб-квартира Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) также находится в его стране. Гость отметил, что в Кении реализуются масштабные проекты по созданию населенных пунктов.

Выразив удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей, Уильям Самоэй Руто пригласил президента Азербайджана посетить Кению с официальным визитом.

С удовлетворением приняв приглашение, глава государства в свою очередь пригласил Президента Кении посетить Азербайджан с официальным визитом.

Президент Кении поздравил главу государства с лидерством, продемонстрированным им в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на дальнейшее укрепление мирной повестки и установление прочного мира в регионе.

На встрече было отмечено наличие больших перспектив для развития сотрудничества между Азербайджаном и Кенией в области энергетики, оборонной промышленности, сельского хозяйства и других сферах, подчеркнута положительная роль осуществленных в последнее время взаимных визитов на различных уровнях в расширении двусторонних связей.

-Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Болгария Илияной Йотовой.

Йотова с удовлетворением вспомнила свою встречу с президентом Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года и проведенные в ходе нее обсуждения.

Президент Болгарии расценила проведение в Азербайджане, в условиях происходящих в мире войн и конфликтов, 13-й сессии Всемирного форума городов, посвященной актуальной теме, как большое событие. Она подчеркнула, что на этом мероприятии Болгарию представляют глава государства, а также руководители более чем 10 различных муниципалитетов страны, мэр города Велико-Тырново, являющегося побратимом города Шуша.

Отметив, что сессия Всемирного форума городов является важной платформой для обсуждения актуальных проблем в этой сфере, гостья поздравила с организацией мероприятия в стране.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Президент Илияна Йотова подчеркнула важность сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в энергетической сфере. В этом контексте она отметила значимость проекта «Кольцо солидарности». Коснувшись культурных и гуманитарных связей, Президент Болгарии высоко оценила преподавание болгарского языка в Азербайджане. Она также отметила гуманитарные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Болгарии, побратимские связи Велико-Тырново с городом Шуша, строительство там парка «Шуша».

Илияна Йотова еще раз выразила признательность за поддержку Фондом Гейдара Алиева реставрации Архитектурно-музейного заповедника «Трапезица» в Болгарии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество между двумя странами укрепляется на основе взаимного уважения и доверия, были обсуждены перспективы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе в экспорте электроэнергии, в области сельского хозяйства, туризма и других направлениях.

Было затронуто сотрудничество Азербайджана и Болгарии в рамках международных организаций.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.