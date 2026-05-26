Президенты Азербайджана и Ирана обменялись мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений

26 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Согласно этой информации, главы государств поздравили друг друга со священным Курбан-байрам, пожелали народам Азербайджана и Ирана процветания и изобилия.

Во ходе разговора Пезешкиан еще раз выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном в тяжелые для его страны дни.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом друг с другом как в радостные, так и тяжелые дни.

Лидеры также обменялись мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений.