Президенты Азербайджана и Ирана обменялись мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений

Abdulrahman Yusupov
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
26 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Согласно этой информации, главы государств поздравили друг друга со священным Курбан-байрам, пожелали народам Азербайджана и Ирана процветания и изобилия.
Во ходе разговора Пезешкиан еще раз выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном в тяжелые для его страны дни.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом друг с другом как в радостные, так и тяжелые дни.
Лидеры также обменялись мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений.