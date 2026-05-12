Президенту РФ доложили об успешном испытании «Сармата»

Россия провела успешное испытание ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в докладе президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Товарищ верховный главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный. Задача пуска выполнен», - отметил он.

Каракаев отметил, что задача, поставленная в данном пуске, была выполнена, дальше РВСН продолжат выполнение задач по постановке ракетного комплекса на боевое дежурство.

Кремль: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

Россия, естественно, направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется», - ответил он на вопрос, уведомила ли Москва о пуске Вашингтон и другие столицы.

В соответствии с международными договоренностями при пуске межконтинентальных ракет другим странам - во избежание ненужной напряженности - по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направляется уведомление. НЦУЯО работает в автоматическом режиме.