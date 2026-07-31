В случае необходимости второй тур состоится 1 ноября

Президентские выборы в Болгарии пройдут 25 октября В случае необходимости второй тур состоится 1 ноября

Выборы президента и вице-президента Болгарии состоятся 25 октября.

Национальное собрание Болгарии приняло решение провести первый тур президентских выборов 25 октября. В случае необходимости второй тур состоится 1 ноября.

Решение поддержали 138 депутатов. Никто не проголосовал против, семь парламентариев воздержались.

Согласно Конституции Болгарии, если в первом туре ни один из кандидатов не будет избран, через семь дней проводится второй тур с участием двух претендентов, набравших наибольшее количество голосов.

Предыдущие президентские выборы в Болгарии состоялись 14 ноября 2021 года, а второй тур прошёл 21 ноября того же года.