Президента США освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке По завершении игры Дональд Трамп вернулся в Белый дом

Зрители освистали президента США Дональда Трампа во время финального матча НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», который прошел в Нью-Йорке.

Трамп, пришедший в «Мэдисон-сквер-гарден» посмотреть третью игру финальной серии НБА, появился на большом экране арены во время исполнения государственного гимна США. В этот момент значительная часть зрителей в течение продолжительного времени освистывала президента.

Свист прекратился после того, как вслед за изображением Трампа на экране появился американский флаг. Болельщики начали аплодировать и скандировать в поддержку игроков «Нью-Йорк Никс». Позже зрители также громко освистали игроков гостевой команды «Сан-Антонио Сперс» во время объявления их имен.

Трамп вошел в историю как первый действующий президент США, посетивший финальный матч НБА. По завершении игры американский лидер вернулся в Белый дом.