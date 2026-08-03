В результате израильских атак на сектор Газа, совершенных накануне, погибли 18 палестинцев, в том числе дети

Представитель Совета мира по Газе осудил удары по эксклаву, не упомянув Израиль В результате израильских атак на сектор Газа, совершенных накануне, погибли 18 палестинцев, в том числе дети

В результате атак, произошедших после достигнутого в пятницу соглашения, предусматривающего разоружение группировок в секторе Газа, погибли 28 палестинцев, а также были уничтожены медицинские материалы. Об этом заявил верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов, не назвав при этом Израиль в качестве стороны, ответственной за эти атаки.

Он обратил внимание на гибель мирных жителей и разрушения в Газе, подчеркнув, что в результате были уничтожены необходимые населению медицинские материалы.

Не указав прямо, кто несет ответственность за атаки, и не назвав Израиль, наносивший авиаудары, Младенов распределил ответственность и обязательства между всеми сторонами процесса.

«Это произошло после интенсивных усилий Совета мира и стран-посредников, направленных на достижение договоренности с палестинскими группами в Газе по дорожной карте полной реализации плана президента Дональда Трампа, передачи гражданского управления и сдачи оружия. Обе стороны несут обязательства в рамках всеобъемлющего плана и соглашения в Шарм-эш-Шейхе, которое обеспечило освобождение всех заложников», - написал он в соцсети американской компании X.

По словам Младенова, стороны, посредники и региональные партнеры круглосуточно работают над снижением напряженности и созданием условий для полной реализации плана Трампа.

«Достичь устойчивого мира трудно, но это возможно, если каждый сделает все от него зависящее», - отметил он.

Несмотря на достигнутое соглашение, в результате израильских атак на сектор Газа накануне погибли 18 палестинцев, в том числе дети.

Хотя ХАМАС согласился приступить ко второму этапу соглашения о прекращении огня, достигнутого с США, израильская армия с пятницы, 31 июля, убила в секторе Газа 28 палестинцев.

Объявлена дорожная карта второго этапа прекращения огня

Ранее Верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов сообщил, что ХАМАС согласился с подробной дорожной картой.

Президент США Дональд Трамп также заявил в социальной сети, что Совет мира достиг договоренности с ХАМАС и другими вооруженными группировками в секторе Газа по вопросу сдачи ими оружия.

В свою очередь ХАМАС сообщил, что вместе с другими палестинскими группами положительно относится к предложениям посредников, касающимся переговорного процесса и завершения второго этапа соглашения о прекращении огня.

ХАМАС подчеркнул, что основным условием является прекращение израильских атак и согласование графика реализации достигнутых договоренностей. Движение также заявило, что выполнение второго этапа соглашения о прекращении огня зависит от полного выполнения Израилем своих обязательств в рамках первого этапа.

Национальный комитет по управлению Газой ранее сообщил о завершении институциональной и оперативной подготовки к передаче ему управления сектором Газа.

Первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября 2025 года. Однако, несмотря на договоренности, предусматривавшие прекращение огня, обмен пленными и увеличение объемов гуманитарной помощи, израильские атаки и ограничения на ввоз помощи продолжались.