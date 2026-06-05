Затем Мария Анхела Ольгин Куэльяр посетит Анкару и Афины для проведения дополнительных консультаций

Представитель ООН по Кипру 7–14 июня проведет встречи с лидерами острова Затем Мария Анхела Ольгин Куэльяр посетит Анкару и Афины для проведения дополнительных консультаций

Личный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша по Кипру Мария Анхела Ольгин Куэльяр проведет встречи с лидерами на Кипре 7–14 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

Пресс-секретарь сообщил, что личный представитель Гутерреша по Кипру Куэльяр будет находиться на Кипре с 7 по 14 июня. 8 июня Куэльяр проведет отдельные встречи с лидером греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК) Никосом Христодулидисом и президентом ТРСК Туфаном Эрхюрманом.

По его словам, на встречах будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять на Кипре. Затем Куэльяр посетит Анкару и Афины для проведения дополнительных встреч и консультаций.