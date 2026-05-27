Представитель МИД РФ: Москва уведомила Ереван о возможности денонсации соглашения по газу

Министерство иностранных дел Армении получило уведомление РФ о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отреагировала на заявление министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашений о поставке газа.

"Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию - Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Повторяю: 27 мая 2026 года Посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо Министра энергетики Российской Федерации С.Е.Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года", - добавила она.