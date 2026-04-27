Представитель комиссии по нацбезопасности парламента Ирана: США придется принять условия Тегерана Режим функционирования пролива уже не вернется к формату, существовавшему до начала конфликта - Ибрагим Резаи

У США нет иного выбора, кроме как принять условия Тегерана на переговорах. Об этом заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Резаи.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Резаи прокомментировал переговорный процесс между Ираном и США.

По его словам, страны региона, а также покупатели нефти оказывают давление на Вашингтон из-за закрытия маршрутов транспортировки. Они требуют от США создать необходимые условия для повторного открытия Ормузского пролива.

«Если США хотят действовать разумно, у них нет другого выбора, кроме как принять условия Ирана на переговорах», - заявил Резаи.

Он также сообщил, что в парламенте Ирана ведется работа над необходимыми законодательными изменениями для введения платы за проход через Ормузский пролив.

По словам Резаи, режим функционирования пролива уже не вернется к формату, существовавшему до начала конфликта.

В завершение он подчеркнул, что Иран «никогда не отступит» от десяти условий, выдвинутых Тегераном в рамках переговоров с США.