Анитта Хиппер заявила, что ЕС продолжит поддержку Украины и вновь рассмотрит вопрос усиления международного давления на Россию

Представитель ЕК: ЕС продолжит свое присутствие и деятельность в Киеве

Европейский союз заявил, что продолжит свое присутствие и деятельность в Киеве, несмотря на призыв России эвакуировать дипломатические миссии и граждан третьих стран из украинской столицы.

Об этом на ежедневном брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, Россия «пытается запугать и посеять панику».

«Их цель — создать страх и изоляцию в Украине и за ее пределами. Однако наш четкий сигнал заключается в следующем: это не сработает», — заявила Хиппер.

Она подчеркнула, что ЕС продолжит свое присутствие и деятельность в Киеве.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что Россия терпит поражение на поле боя, поэтому вновь прибегает к угрозам в адрес мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«Мы еще раз напоминаем, что преднамеренные атаки на гражданское население и невоенные объекты являются военным преступлением. Все командиры, исполнители и сообщники, причастные к этим серьезным нарушениям международного гуманитарного права, будут привлечены к ответственности», — сказала Хиппер.

Она также сообщила, что временный поверенный России был вызван в Европейскую службу внешних связей.

Хиппер добавила, что ЕС продолжит поддержку Украины и вновь рассмотрит вопрос усиления международного давления на Россию.