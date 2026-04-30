Представитель ВОЗ: реагирование на кризисы в сфере здравоохранения требует межсекторального взаимодействия Растущая взаимосвязанность современного мира является ключевым фактором, ускоряющим распространение инфекционных заболеваний, отметил в беседе с «Анадолу» Люди Сурьянторо

Применение многосекторального подхода (часто описываемого как принцип «Единое здоровье» или подход «Все правительство»/«Все общество») является критически важным условием для эффективной готовности к глобальным угрозам здоровью.

Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» сказал Люди Сурьянторо, руководитель подразделения по многосекторальному взаимодействию для обеспечения безопасности в области здравоохранения во Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что человечество боролось с инфекционными заболеваниями, унесшими миллионы жизней, на протяжении тысячелетий, будь то чума, оспа, холера, грипп или Covid-19.

По словам собеседника агентства, растущая взаимосвязанность современного мира является ключевым фактором, ускоряющим распространение инфекционных заболеваний. На фоне сохранения рисков системы здравоохранения сталкиваются с беспрецедентным давлением. Сложившаяся ситуация требует принятия на международному уровне мер, направленных на обеспечение безопасности здоровья.

Сурьянторо подчеркнул, что здоровье рассматривается как фундаментальный элемент мира и безопасности.

Представитель ВОЗ акцентировал, что кризисы в сфере здравоохранения переросли границы медицинской отрасли и стали ключевыми факторами, влияющими на национальную безопасность, внешнюю политику и устойчивость государственных институтов.

Он напомнил, что неравенство в доступе к медицинским услугам признано одной из ключевых уязвимостей глобальной системы здравоохранения, требующей незамедлительных структурных реформ.

Сурьянторо резюмировал, что совместные действия стран – наиболее эффективный способ создать более безопасную, справедливую и устойчивую глобальную систему здравоохранения.