На саммите НАТО в Стамбуле они подчеркнули необходимость увеличения военных расходов и большей солидарности между союзниками

Представители парламентов Чехии и Дании призвали к усилению обороны Европы и укреплению НАТО На саммите НАТО в Стамбуле они подчеркнули необходимость увеличения военных расходов и большей солидарности между союзниками

Председатели парламентов Чехии и Дании выступили с призывом к тому, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности в сфере обороны, увеличила военные расходы и усилила солидарность между союзниками по НАТО.

Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, председатель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура и председатель парламента Дании Сёрен Гаде выступили на Парламентском саммите НАТО, проходящем в Стамбуле под эгидой Турции.

Милош Выстрчил в своей речи заявил, что каждая страна-член НАТО должна выделять на оборону не менее 2% ВВП, назвав это обязательством.

"Европа должна взять на себя больше ответственности в вопросах обороны НАТО, поскольку более сильная Европа означает более сильное НАТО", — сказал он.

Выстрчил отметил, что 82% граждан Чехии поддерживают членство страны в НАТО, а 62% считают необходимым поддерживать оборонные расходы на уровне не менее 2% ВВП.

"Ответственность и большая сплоченность — вот наша общая цель сегодня", — подчеркнул он.

Он также добавил, что будущее НАТО основывается на единстве союзников, выполнении обязательств и более активном участии Европы в коллективной обороне.

"Если мы должны передать один сигнал из Стамбула, он таков: когда речь идет о защите нашей свободы и демократии, мы стоим плечом к плечу", — заявил он.

Председатель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура отметил, что мир сегодня крайне нестабилен.

"В мирное время усилия по обороне могут быть ограничены, но необходимо готовиться к кризису заранее, а не после его начала. Каждая страна имеет право и обязанность защищать свою территорию, граждан, границы и образ жизни", — сказал он.

Он подчеркнул, что защита суверенитета должна сопровождаться увеличением оборонных расходов, и призвал как можно скорее завершить войну в Украине.

Председатель парламента Дании Сёрен Гаде заявил, что евроатлантическая безопасность становится все более сложной.

Он подчеркнул важность укрепления НАТО и его способности действовать в будущем.

Отметив, что война между Россией и Украиной продолжается уже около пяти лет, Гаде заявил, что ее завершение отвечает интересам всех сторон.

"Как бывший министр обороны, я лично видел, насколько сильному давлению подвергается НАТО, однако Альянс остается самым сильным и успешным в истории. Причина в том, что НАТО — это не только военный союз, но и политический союз, основанный на общих демократических ценностях", — сказал он.

Гаде добавил, что в условиях международного давления единство внутри НАТО становится еще более важным, и выразил уверенность, что Альянс обладает всеми необходимыми возможностями для преодоления будущих вызовов.