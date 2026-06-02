Ранее канцлер Германии заявил, что Украине может получить статус «ассоциированного члена» без права голоса

Председатель Совета ЕС считает, что нет необходимости предоставлять Украине особый статус Ранее канцлер Германии заявил, что Украине может получить статус «ассоциированного члена» без права голоса

Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Антониу Кошта заявил, что нет необходимости в предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» без права голоса, как это предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Кошта провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Северной Македонии Християном Мицкоски в столице страны, Скопье.

Сообщив, что письмо Мерца лидерам ЕС по поводу Украины будет рассмотрено позже, Кошта сказал: «Насколько я понимаю, премьер-министр Мерц считает, что процесс вступления шести стран Западных Балкан в ЕС проходит легче, чем в случае с Украиной. Поэтому он пришел к выводу о необходимости специального процесса, специального статуса, который будет служить мостом между завершением переговоров и моментом, когда Украина сможет официально вступить в ЕС».

Председатель добавил, что нет необходимости предоставлять такой статус, поскольку Украина «продемонстрировала очень хорошие результаты» в ходе неофициального переговорного процесса с Еврокомиссией.

Отметив, что ЕС хочет «в кратчайшие сроки официально» начать переговоры о вступлении с Северной Македонией, Коста сказал: «Будущее Северной Македонии определенно связан с Европейским союзом».

Антониу Кошта отметил, что в последнее время Скопье добился «конкретного прогресса» в реализации программы реформ в области верховенства права и государственного управления, и указал, что следующим шагом для официального начала переговоров о вступлении станет принятие ряда поправок в конституцию в соответствии с соглашением, достигнутым в 2022 году.

Со своей стороны, Мицкоски подчеркнул важность визита Кошты с точки зрения ожиданий региона и граждан: «Мы провели весьма открытую, искреннюю и содержательную беседу. Мы обсудили наше будущее в Европе, реформы, экономику, верховенство закона и борьбу с коррупцией».

Премьер отметил, что европейская интеграция — это не только политический процесс, но и процесс, напрямую влияющий на уровень жизни граждан.

Заявив, что правительство будет привержено реформам и достижению конкретных результатов, он отметил: «Я верю в партнерство, честный и искренний диалог, взаимное понимание».

В письме, адресованном лидерам ЕС 21 мая, канцлер Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» без права голоса, обосновав эту инициативу особым положением Украины как страны, находящейся в состоянии войны, а также значительным прогрессом в переговорах о вступлении.

Считая, что полное членство Украины в ближайшее время нереалистично, Мерц отметил: «Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления (Украины в ЕС) в краткосрочной перспективе».