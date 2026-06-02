Председатель Совета ЕС считает, что нет необходимости предоставлять Украине особый статус

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Ahmet Nurduhan, Nariman Mehdiyev
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Антониу Кошта заявил, что нет необходимости в предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» без права голоса, как это предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Кошта провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Северной Македонии Християном Мицкоски в столице страны, Скопье.
Сообщив, что письмо Мерца лидерам ЕС по поводу Украины будет рассмотрено позже, Кошта сказал: «Насколько я понимаю, премьер-министр Мерц считает, что процесс вступления шести стран Западных Балкан в ЕС проходит легче, чем в случае с Украиной. Поэтому он пришел к выводу о необходимости специального процесса, специального статуса, который будет служить мостом между завершением переговоров и моментом, когда Украина сможет официально вступить в ЕС».
Председатель добавил, что нет необходимости предоставлять такой статус, поскольку Украина «продемонстрировала очень хорошие результаты» в ходе неофициального переговорного процесса с Еврокомиссией.
Отметив, что ЕС хочет «в кратчайшие сроки официально» начать переговоры о вступлении с Северной Македонией, Коста сказал: «Будущее Северной Македонии определенно связан с Европейским союзом».
Антониу Кошта отметил, что в последнее время Скопье добился «конкретного прогресса» в реализации программы реформ в области верховенства права и государственного управления, и указал, что следующим шагом для официального начала переговоров о вступлении станет принятие ряда поправок в конституцию в соответствии с соглашением, достигнутым в 2022 году.
Со своей стороны, Мицкоски подчеркнул важность визита Кошты с точки зрения ожиданий региона и граждан: «Мы провели весьма открытую, искреннюю и содержательную беседу. Мы обсудили наше будущее в Европе, реформы, экономику, верховенство закона и борьбу с коррупцией».
Премьер отметил, что европейская интеграция — это не только политический процесс, но и процесс, напрямую влияющий на уровень жизни граждан.
Заявив, что правительство будет привержено реформам и достижению конкретных результатов, он отметил: «Я верю в партнерство, честный и искренний диалог, взаимное понимание».
В письме, адресованном лидерам ЕС 21 мая, канцлер Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» без права голоса, обосновав эту инициативу особым положением Украины как страны, находящейся в состоянии войны, а также значительным прогрессом в переговорах о вступлении.
Считая, что полное членство Украины в ближайшее время нереалистично, Мерц отметил: «Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления (Украины в ЕС) в краткосрочной перспективе».