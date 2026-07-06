Председатель правительства РФ провел двусторонние встречи с коллегами из Беларуси и Кыргызстана Переговоры прошли на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с белорусским коллегой Александром Турчиным.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник, 6 июля, встреча состоялась на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Россия искренне дорожит союзническими, братскими отношениями с Беларусью, которые развиваются в духе стратегического партнерства, заявил Мишустин. «Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, наше торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции», - отметил председатель правительства.

По его словам, ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Беларуси, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае.

«Россия и Беларусь последовательно укрепляют свои позиции в Союзном государстве. По линии правительств мы ускоряем работу по основным направлениям реализации договора о Союзном государстве на 2024–2026 годы. Выполняем план мероприятий, который до конца года, надеюсь, мы совместно завершим»,- привлек внимание Михаил Мишустин.

Приоритетное внимание традиционно уделяем промышленной политике, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в таких отраслях, как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение, отметил он.

Две страны также активно взаимодействуют в цифровой повестке, развивают электронные сервисы, привлек внимание глава Кабмина. «В начале октября в Минске пройдет уже вторая международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». Уверен, она придаст новый импульс нашему совместному развитию в области высокотехнологичных производств», - заявил он.

РФ и Беларусь также создают объединенную транспортную систему Союзного государства, привлек внимание Мишустин, напомнив, что 2 апреля начались железнодорожные пассажирские перевозки между соседними регионами.

«Особое значение мы придаем развитию наших прямых межрегиональных связей. 24–26 июня в Минске состоялся XIII Форум регионов России и Беларуси, в котором приняли участие более 600 делегатов из 73 субъектов Российской Федерации. У нас с Вами большая, обширная повестка, уважаемый Александр Генрихович. Еще раз хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы прилетели в выходной день», - добавил Михаил Мишустин.

Взаимоотношения РФ и Беларуси находятся на высочайшем уровне





Турчин в свою очередь, поблагодарил Михаила Мишустина за приглашение на выставку «Иннопром-2026» и заявил, что Взаимоотношения России и Беларуси находятся на высочайшем уровне.



Он отметил уверенный рост взаимного товарооборота – более 20% за 5 месяцев. Александр Турчин также высоко оценил уровень взаимодействия между правительствами двух стран, включая оперативное решение возникающих вопросов. «С удовлетворением отмечаю, что взаимоотношения двух правительств, Правительства России и Правительства Белоруссии находятся на высочайшем уровне. Я вам всегда благодарен, что вы всегда 24/7 на связи и любые вопросы, которые у нас возникают, мы с вами оперативно решаем», – подчеркнул премьер-министр Беларуси.



Глава правительства Беларуси поблагодарил российскую команду за профессионализм и отметил положительную динамику совместной работы в рамках Союзного государства.

Мишустин встретился с кыргызским коллегой на полях выставки

На полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром» также состоялась встреча Михаила Мишустина с председателем Кабинета министров Кыргызстана – Руководителем Администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

Председатель российского правительства заявил, что РФ высоко ценит дружеские отношения добрососедства с Кыргызстаном, который является ее стратегическим партнером в Центральной Азии.

«На правительственном уровне мы обеспечиваем выполнение решений, которые принимают наши лидеры. И несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается. Стабильно растет наш товарооборот. Увеличиваются, что тоже очень важно, российские инвестиции в киргизскую экономику», - привлек внимание Мишустин.

Он подчеркнул, что у двух стран есть большой потенциал в кооперации, в первую очередь в промышленности. «Именно здесь мы посмотрим, какие будут возможности, – в энергетике, в транспортной сфере, в области цифровых технологий, в развитии инфраструктуры. Наша общая цель – обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса – как киргизского в России, так и российского в Киргизии», - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Кыргызстана. «Мы обсуждаем создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечную электростанцию в Иссык-Кульской области.

Особое внимание традиционно уделяем нашим гуманитарным связям. Это фундамент для добрых, партнерских отношений. Расширяем обмены в области образования, науки, культуры. Наращиваем молодежные и межрегиональные контакты», - добавил он.

Касымалиев, в свою очередь заявил, что накануне состоялась содержательная доверительная беседа, в ходе которой были предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также намечены дальнейшие шаги по укреплению и расширению нашего сотрудничества. «Мы высоко ценим Ваше неизменное внимание к развитию отношений между нашими странами и личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества. С удовлетворением принял Ваше приглашение принять участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром». И рассматриваю данное мероприятие как хорошую возможность для укрепления практического сотрудничества между нашими странами», - отметил он.

За годы своего существования «Иннопром» укрепила статус одной из ведущих международных площадок для демонстрации передовых технологий, обсуждения актуальных вопросов промышленного развития, укрепления международной кооперации и установления новых деловых контактов, отметил он.

«Кыргызстан ежегодно принимает активное участие в работе выставки, представляет свою национальную экспозицию. Для нас участие в «Иннопроме» имеет особое значение, поскольку позволяет демонстрировать промышленный и инвестиционный потенциал нашей страны, развивать передовой опыт в сфере промышленных инноваций.

Готовы и далее активно взаимодействовать на данной площадке», - подчеркнул председатель Кабинета министров Кыргызстана. По его словам, сегодня между двумя странами поддерживается насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровнях. «Поступательно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество. Также реализуются значимые совместные проекты, отвечающие интересам наших государств и народов», - добавил он.

