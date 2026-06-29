Председатель парламента Турции назвал оборонные эмбарго стран НАТО «противоречащими духу союзничества»

Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) Нуман Куртулмуш назвал «односторонними, бессмысленными и противоречащими духу альянса» продолжающиеся эмбарго ряда стран НАТО на поставки оборонной продукции Анкаре.

С соответствующим заявлением он выступил на открытии Парламентского саммита НАТО в Стамбуле. «Очевидно, что в рамках членства в альянсе некоторые члены продолжают применять эмбарго, особенно в отношении продукции оборонной промышленности, что является крайне односторонним, бессмысленным и не соответствующим духу альянса», - заявил он.

Он подчеркнул, что наращивание национальных оборонных потенциалов и укрепление сотрудничества в оборонной сфере между странами — членами НАТО крайне важны для будущего стран-членов и альянса в целом.

Куртулмуш отметил, что Турция в последние годы достигла огромного прогресса в оборонной промышленности, внедряет крупные инновации, выделяется способностью использовать высокие технологии и производить значимую продукцию в оборонной сфере.

Спикер парламента также заявил, что Турция готова делиться результатами этих достижений с другими странами-членами, и в этом контексте выразил надеждуна то, что решимость Анкары по достижению согласованного в Гааге уровня оборонных расходов в 5% ВВП будет поддержана всеми странами-членами. Он подчеркнул, что развитие турецкой оборонной промышленности может достичь еще более высокого уровня благодаря сотрудничеству с другими странами-членами.

«Анкара готова к сотрудничеству в оборонной промышленности со всеми странами-членами, и мы надеемся, что такое же отношение будет проявляться ко всем странам, включая Турцию. В этой связи хотел бы также выразить благодарность некоторым странам-членам, особенно Испании, за поддержку системы противовоздушной обороны Турции в условиях растущих угроз на Ближнем Востоке», - добавил он.

Человечество переживает один из самых сложных и переломных периодов

Куртулмуш выразил удовлетворение тем, что в третий раз принимает в Стамбуле председателей парламентов стран-союзниц.

Спикер ВНСТ отметил, что Стамбул на протяжении всей истории был одним из важнейших мировых центров, где бок о бок жили представители разных культур, цивилизаций, религий и верований, и сегодня город продолжает оставаться примерным мегаполисом, вызывающим восхищение у народов мира.

Он напомнил, что первая Парламентская ассамблея НАТО состоялась в Вашингтоне, а вторая — в Брюсселе и выразил надежду на то, что нынешняя встреча в Стамбуле сделает этот формат постоянным.

Куртулмуш также напомнил, что сразу после Парламентской ассамблеи, 7–8 июля, в Анкаре пройдет саммит лидеров НАТО с участием глав государств и правительств. «Это мероприятие исключительно важно, особенно с учетом условий нынешнего периода. Оно важно как для обсуждения идей о будущем НАТО, так и для вынесения на повестку стратегических вопросов, связанных с альянсом», — привлек внимание глава законодательного органа.

Куртулмуш отметил, что человечество переживает один из самых сложных и переломных периодов в своей истории.

«В мире меняются балансы сил. Технологии стремительно трансформируются. Мы вступаем в новую фазу, когда однополярный мир остался позади, и начинают доминировать многополярность и многоцентричность. Очевидно, что на этом этапе конфликты, напряженность, войны и гражданские противостояния с высокой интенсивностью угрожают нашему региону. Мы убеждены, что решать проблемы, которые ставит перед нами новая эпоха, старыми методами невозможно», - заявил Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что проблему нельзя рассматривать исключительно через призму безопасности. «НАТО по-прежнему остается важнейшим зонтиком безопасности в мире. Однако очевидно, что для решения проблем, с которыми сталкивается НАТО и особенно европейский континент, одной лишь военной мощи недостаточно. Поэтому в предстоящий период НАТО, наращивая оборонительный потенциал и укрепляя солидарность между странами-членами, должно также сосредоточиться на том, как в будущем можно разрешать конфликты и каким образом с помощью мирной перспективы устранять проблемы безопасности, затрагивающие нас и наш регион, прежде всего европейский континент», - заявил председатель парламента Турции.

Похоже, что НАТО неизбежно должно стать и функционировать как международная организация, которая развивает не только доктрины безопасности, но и доктрины мира, отметил он.

Самые сложные проблемы должны решаться за столом переговоров

Куртулмуш указал на то, что нынешний период подчеркивает важность дипломатии и жизненную необходимость взаимных переговоров, и отметил, что Турция выстраивает свою внешнюю политику именно исходя из этого понимания.

«Мы, безусловно, займем самую жесткую позицию в отношении агрессора, тирана и нарушителя международного права, но в равной степени мы будем придерживаться линии на мир, взаимные переговоры и способность решать даже самые сложные проблемы за столом дипломатии», — заявил он.

Куртулмуш обратил внимание на позицию Турции в российско-украинском конфликте. «Турция безоговорочно поддерживала и продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. При этом, будучи практически единственной страной в мире, которая с самого начала кризиса могла вести диалог с обеими сторонами, Турция приложила огромные усилия для организации мирных переговоров, и на сегодняшний день достигнут значительный прогресс», - подчеркнул спикер парламента.

Куртулмуш напомнил, что именно во дворце Долмабахче проходили мирные переговоры между Россией и Украиной, и отметил, что конфликт, который уже почти завершился, не удалось тогда завершить из-за нежелания некоторых стран.

Он выразил надежду на то, что войну удастся завершить при полном уважении территориальной целостности и суверенных прав Украины. «Нельзя сказать, что эти переговоры остались безрезультатными. В некоторых вопросах были достигнуты успехи. Один из них — безусловно, сохранение Черноморской зерновой инициативы. Благодаря этому удалось предотвратить голод и нехватку продовольствия, особенно на африканском континенте, и тем самым мир был спасен от большой катастрофы», - привлек внимание Нуман Куртулмуш.

Кроме того, по его словам, благодаря переговорам между Россией и Украиной неоднократно удавалось проводить обмен пленными. «Сегодня мы хотели бы, чтобы такая же перспектива возобладала и в текущих региональных и глобальных вопросах», - добавил он.

Переговоры США и Ирана

Председатель парламента Турции также обратил внимание на значимость позитивных сдвигов в вопросе прекращения конфликта между США и Ираном. «Мы надеемся, что переговоры, начавшиеся в Швейцарии, с успехом продолжатся и что между Соединенными Штатами и Ираном будет достигнуто не просто прекращение огня, а прочный и справедливый мир. Это имеет жизненно важное значение для нашего региона, а также крайне важно для обеспечения мира во всем мире», - заявил он.

Турция выражает надежду на то, что эти мирные усилия и позитивные шаги, достигшие определенной стадии, не будут сорваны из-за провокаций. «Призываем международное сообщество, прежде всего страны — члены НАТО, поддержать эту мирную перспективу и приложить усилия для предотвращения провокаций», - отметил Нуман Куртулмуш.

Без мира на Ближнем Востоке не будет мира во всем мире

Куртулмуш отметил, что одним из важнейших вопросов, угрожающих глобальному миру, сегодня является ситуация в Палестине и подчеркнул необходимость прекращения агрессии Израиля, который попирает международное право и чьи действия достигли масштабов геноцида по всем нормам международного права.

«Дело не только в гуманитарной трагедии палестинцев, не только в почти 100 тыс. мирных жертв, сожженных городах и стертом с лица земли Газе. Мы надеемся, что в решении палестинского вопроса в конечном итоге будет достигнут результат, станет возможным создание действительно независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, что весь мир поймет и примет тот факт, что альтернативы двум государствам нет», - подчеркнул он.

Прекращение агрессии израильского правительства означает не только обретение палестинцами покоя, но и гарантию мира во всем мире, заявил он.

Куртулмуш подчеркнул, что без мира на Ближнем Востоке не будет мира во всем мире. «Без свободы палестинцев мир на Ближнем Востоке никогда не будет достигнут. Мы призываем страны — члены НАТО оказать необходимую поддержку для достижения этого мира», - добавил он.

Мир и НАТО находятся на историческом перепутье

Отметив, что мир и НАТО находятся на историческом перепутье, Куртулмуш подчеркнул, что теперь есть ответственность не только за совместную работу и устранение рисков ради безопасности стран-членов, но и за внесение вклада в мир во всем мире.

«Парламенты — это не просто площадки для принятия решений в сфере обороны и доктрин безопасности, а важнейшие политические институты, которые устраняют тревоги своих народов. В условиях рисков безопасности нынешней эпохи в наших странах у народов серьезные опасения, глубокий пессимизм относительно будущего, и порой возникают крайне ожесточенные критические замечания. Поэтому одной из приоритетных задач парламентов должно быть не только обеспечение безопасности своих народов, но и устранение их тревог, и мы обязаны действовать в этом направлении»,- подчеркнул председатель ВНСТ, призвав вместе работать над созданием справедливого и равноправного мирового порядка.

Куртулмуш отметил, что в нынешний период мир перестраивается, и старые схемы больше не работают. «Мы считаем, что новые, конструктивные, направляющие идеи сейчас важнее, чем когда-либо. Особенно в период, когда вся глобальная система вместе со своими международными институтами приходит в упадок, а международные нормы попираются, перед нами стоит совершенно новая задача — создание нового, справедливого, равноправного мирового порядка. Эта задача является общей, и никто из нас не может ее избежать», - отметил он.

В завершение выступления Куртулмуш призвал вместе работать над формированием справедливого, равноправного мирового порядка, основанного на принципах равенства.

