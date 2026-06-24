Председатель парламента ТРСК призвал исламские страны активнее поддерживать турок-киприотов

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зия Озтюрклер призвал проявить единую и решительную позицию перед лицом гуманитарных кризисов, с которыми сталкивается исламский мир, а также активнее поддержать законные требования турок-киприотов.

Выступая на 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, столице Азербайджана в среду, 24 июня, Озтюрклер обратил внимание на тяжелые гуманитарные кризисы, который в настоящее время наблюдаются во многих регионах исламского мира.

Он подчеркнул, что в Газе и Палестине, а также в Ливане, Судане, Сирии, Западной Фракии, индийском штате Джамму и Кашмир и штате Аракан в Мьянме гибнут мирные жители, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Озтюрклер заявил, что решительно осуждает эти бесчеловечные атаки, и выразил соболезнования погибшим, скорейшего выздоровления раненым и стойкости всем пострадавшим.

Он выразил убеждение, что перед лицом страданий исламские страны должны выступить единым фронтом одним голосом, одним сердцем, заняв общую, сильную и твердую позицию.

Озтюрклер напомнил, что турки-киприоты на протяжении всей своей истории вели борьбу за сохранение своей идентичности, веры и существования, платили высокую цену, подвергались изгнаниям и различным ограничениям, но никогда не поступались своими национальными и духовными ценностями.

Он отметил, что на протяжении почти 70 лет турецкую общину Кипра пытались изолировать от международного сообщества в политической, экономической, спортивной, культурной и социальной сферах.

Однако, по словам спикера парламента ТРСК, за последние 50 лет страны-члены ОИС приняли важные решения для устранения этой несправедливости и укрепления связей турок-киприотов международным сообществом. «Мы ожидаем от братских стран-членов ОИС более активной поддержки законных и справедливых требований турок-киприотов и принятия конкретных шагов по развитию парламентских, экономических, спортивных и культурных связей с ТРСК»,- сказал Озтюрклер.

Он подчеркнул, что ТРСК с 1975 года поддерживает отношения с Организацией исламской конференции и ОИС на различных уровнях, и что ожидания по укреплению статуса ТРСК и его дальнейшему развитию являются естественным следствием исторического процесса.

Озтюрклер привлек внимание к тому, что признание суверенного равенства турок-киприотов и их равного международного статуса является ключом к устойчивому урегулированию. «Единственное справедливое и жизнеспособное решение кипрской проблемы возможно лишь при признании существующих на острове реалий — то есть двух отдельных суверенных государств»,- подчеркнул глава законодательного органа.

Спикер парламента также отметил поддержку Турции в вопросе продвижения двух-государственного принципа урегулирования кипрской проблемы и выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его решительную поддержку подхода, основанного на «суверенном равенстве и равном международном статусе» турок-киприотов.

Обращаясь к международному сообществу, Озтюрклер подчеркнул, что законные требования турок-киприотов не должны игнорироваться, и призвал подойти к существующим реалиям на острове с более конструктивных позиций.

