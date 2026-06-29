Председатель парламента Северной Македонии: НАТО должно действовать оперативно в соответствии с угрозами В Стамбуле проходит Парламентский саммит НАТО

Председатель Палаты представителей Нидерландов Том ван Кампен, председатель парламента Северной Македонии Африм Гаши и председатель парламента Норвегии Масуд Гараххани выступили с заявлением о необходимости сохранения солидарности между союзниками по НАТО.

Том ван Кампен, Африм Гаши и Масуд Гараххани выступили на Парламентском саммите НАТО, прошедшем в Стамбуле.

В начале своего выступления Ван Кампен по-турецки поблагодарил председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша за гостеприимство.

Отметив, что дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией уходят корнями в 1612 год и являются «одними из самых давних и непрерывных двусторонних отношений в Европе», Ван Кампен заявил: «Наши отношения выходят за рамки дипломатии и торговли. Тюльпан, один из самых известных символов Нидерландов, зародился в Анатолии, и это яркое напоминание о глубоких и прочных связях между нашими народами».

Ван Кампен, отметив, что межпарламентская дипломатия играет «жизненно важную роль» в укреплении доверия между странами, развитии взаимного понимания и укреплении трансатлантической солидарности, сказал: «Мы собираемся в Турции, которая служит мостом между континентами и культурами, и это не случайно. Несмотря на различия в нашей истории, альянс, объединенный общими целями, — это именно тот альянс, к которому мы должны стремиться».



«Нападение России на Украину представляет собой не только угрозу суверенитету Украины, но и прямой удар по основанному на правилах международному порядку, который защищает всех нас», — добавил ван Кампен, подчеркнув в этом контексте, что сотрудничество между парламентами в рамках НАТО сейчас важнее, чем когда-либо.



Ван Кампен призвал союзников продолжать поддерживать друг друга и продемонстрировать, что НАТО является «единым, решительным и готовым к действиям».



•⁠ ⁠Стратегический перезапуск альянса



Председатель парламента Северной Македонии Гаши отметил, что мир быстро меняется. НАТО должно действовать оперативно в соответствии с угрозами, с которыми оно сталкивается.



«НАТО 3.0 следует рассматривать с точки зрения стратегического перезапуска альянса. Союзники должны исходить из того, что они способны взять на себя большую часть бремени конвенциональной обороны Европы и нести основную ответственность за оборону континента», — сказал он.

По его словам, при оказании поддержки Украине в будущем необходимо учитывать «сбалансированное распределение нагрузки и инвестиции союзников в собственные национальные потенциалы».



Отметив, что события на Ближнем Востоке влекут за собой серьезные последствия с точки зрения мира, энергетических рынков и гуманитарной ситуации, Гаши призвал продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности.



•⁠ ⁠Нам необходимо обеспечить более тесную координацию



Председатель парламента Норвегии Гараххани сообщил, что Осло наращивает объемы производства оборонной продукции и инвестирует в новые системы, такие как беспилотные летательные аппараты и «цифровые решения»: «Это не вопрос добровольности. Нам необходимо обеспечить более тесную координацию. Чтобы укрепить нашу общую безопасность, нам необходимо ускорить развитие наших промышленных мощностей и производства. Это касается как удовлетворения национальных потребностей, так и поддержания боеготовности НАТО».

Подчеркнув, что между политическими партиями достигнуто согласие по поводу плана обороны страны, рассчитанного до 2036 года, он резюмировал: «Эта ситуация свидетельствует о дальнейшем обострении обстановки в сфере безопасности и отражает уроки, извлеченные из жестокой войны, которую Россия ведет в Украине».