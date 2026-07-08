Mustafa Melih Ahıshalı, Ulviyya Amoyeva
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении условий 14-пунктого меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее между двумя странами для урегулирования конфликта.
В публикации в социальной сети американской компании Х спикер иранского парламента указал на то, что ударами по прибрежной территории Ирана американская сторона нарушила договоренности, касающиеся режима судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, он обратил внимание на сохраняющуюся угрозу военного удара, атаку на южные региона Ирана, повторное введение нефтяных санкций, а также продолжающиеся атаки Израиля на Ливан.
«Время, когда запугиванием и давлением можно было добиться уступок, прошло. Этот метод не принесет результатов. Мы не отступим ни на шаг»,- сказал председатель иранского парламента.
Ранее США нанесли ночные удары по городам Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана, расположенным вблизи Ормузского пролива.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что в ответ на атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе были нанесены удары по более чем 80 военным целям.