Председатель парламента Ирана: США больше не смогут добиваться уступок давлением Период, когда США добивались уступок с помощью давления, завершился - Мохаммад Багер Галибаф

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении условий 14-пунктого меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее между двумя странами для урегулирования конфликта.

В публикации в социальной сети американской компании Х спикер иранского парламента указал на то, что ударами по прибрежной территории Ирана американская сторона нарушила договоренности, касающиеся режима судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, он обратил внимание на сохраняющуюся угрозу военного удара, атаку на южные региона Ирана, повторное введение нефтяных санкций, а также продолжающиеся атаки Израиля на Ливан.



«Время, когда запугиванием и давлением можно было добиться уступок, прошло. Этот метод не принесет результатов. Мы не отступим ни на шаг»,- сказал председатель иранского парламента.

Ранее США нанесли ночные удары по городам Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана, расположенным вблизи Ормузского пролива.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что в ответ на атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе были нанесены удары по более чем 80 военным целям.

