Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Северную Корею.

Согласно заявлению Отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин по приглашению лидера КНДР и генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ына совершит официальный визит в страну 8–9 июня.

Си Цзиньпин, который в последний раз посещал Северную Корею в 2019 году до начала пандемии COVID-19, вновь прибудет в страну спустя семь лет. Ожидается, что в ходе визита он проведет как встречу тет-а-тет с Ким Чен Ыном, так и переговоры в расширенном составе делегаций.

Китай и Северная Корея входят в число пяти государств мира, где сохраняется коммунистическая система управления, наряду с Вьетнамом, Лаосом и Кубой.

- Лидер КНДР посещал Пекин в прошлом году

Последний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай состоялся в сентябре 2025 года. Тогда он прибыл в Пекин для участия в военном параде на площади Тяньаньмэнь, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Во время церемонии Ким встретился с рядом мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина. Это стало его первым участием в многостороннем международном мероприятии такого уровня.

Тот факт, что Си Цзиньпин на параде находился в первом ряду рядом с Путиным и Кимом, был расценен как вызов США и их союзникам.

Примерно месяц спустя премьер Госсовета КНР Ли Цян посетил Северную Корею с 9 по 11 октября 2025 года для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи.

После переизбрания Ким Чен Ына на пост генерального секретаря партии на 9-м национальном съезде ТПК, состоявшемся в феврале, Си Цзиньпин направил ему поздравительное послание.

Министр иностранных дел Китая Ван И также посетил Пхеньян в апреле. Помимо переговоров со своей коллегой Чхве Сон Хи, он был принят Ким Чен Ыном.

- Визит последовал за поездками Трампа и Путина в Китай

Примечательно, что визит Си в Северную Корею состоится вскоре после последовательных визитов в Китай президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в прошлом месяце.

Президент США посетил Китай с 13 по 15 мая, а российский лидер — с 19 по 20 мая.

По итогам визита Трампа лидеры США и Китая заявили, что разделяют цель денуклеаризации Северной Кореи.

После визита Путина стороны в совместном заявлении подчеркнули, что выступают против дипломатической изоляции и экономических санкций в отношении Северной Кореи.