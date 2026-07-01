Председатель КНР в 105-ю годовщину основания Компартии заявил о доверии к партии Си Цзиньпин охарактеризовал 105-летнюю историю КПК как «самую славную эпопею китайской нации»

Мир вступил в новый период потрясений и трансформации. Правящая Коммунистическая партия Китая должна, сохраняя верность своей исторической миссии, отвечать на вызовы времени. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выступил на заседании в Пекине, посвященном 105-й годовщине основания Коммунистической партии Китая (КПК).

Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, одновременно возглавляющий партию, охарактеризовал 105-летнюю историю КПК как «самую славную эпопею китайской нации».

Он призвал членов партии, опираясь на уверенность, полученную благодаря историческим достижениям, сохранять верность своим принципам и работать ради выполнения миссии партии в новую эпоху.

Си отметил, что КПК была основана в 1921 году, когда Китай переживал иностранное унижение, бедность и слабость. По его словам, партия, начавшая путь как небольшая группа из 50 человек, сегодня превратилась в крупнейшую правящую партию мира, обладающую огромным глобальным влиянием.

Он подчеркнул, что успех КПК создал новую форму человеческой цивилизации и открыл новый путь модернизации для развивающихся стран.

Си указал, что в мире ускоряются перемены, невиданные за последнее столетие, международная обстановка вступила в новый период потрясений и трансформации, а человечество вновь оказалось на перепутье выбора.

«Развитие Китая вступило в новый этап, на котором стратегические возможности переплетаются с рисками и вызовами, а неопределенные и непредсказуемые факторы усиливаются. Мы всегда должны быть готовы выдержать испытания сильными ветрами, бурными волнами и даже жестокими штормами», - заявил он.

Си также подчеркнул, что Китай должен продолжать содействовать построению сообщества единой судьбы человечества.

Борьба с коррупцией

Лидер КПК заявил, что партия должна всесторонне и строго продвигать собственное управление и приложить все усилия для победы в тяжелой и длительной борьбе с коррупцией.

«Как члены партии, мы никогда не должны забывать нашу первоначальную цель и основополагающую миссию, всегда должны оставаться скромными и осторожными, а также обладать мужеством и способностью продолжать борьбу», - сказал Си.

Он также призвал Народно-освободительную армию Китая продолжать военную модернизацию в соответствии с целью к столетнему юбилею армии в 2027 году и ускорить усилия по превращению ее к 2050 году в армию мирового уровня.

Подчеркнув необходимость продвигать «политическое строительство армии» и управлять вооруженными силами в соответствии с законом, Си тем самым дал понять, что антикоррупционные расследования в армии будут продолжены.

Говоря о Тайване, с которым у Китая сохраняется спор о суверенитете, Си заявил, что воссоединение Тайваня с Китаем является общим стремлением китайского народа и неизменным историческим видением КПК.

Он подчеркнул необходимость развивать контакты, сотрудничество и интегрированное развитие между двумя берегами Тайваньского пролива.

Си также заявил, что Китай продолжит решительно бороться с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил и твердо защищать дело национального воссоединения.

Коммунистическая партия Китая

Коммунистическая партия Китая, основанная 1 июля 1921 года, отмечает 105-ю годовщину.

В Китае, где действует однопартийная система и в Конституции не закреплен принцип разделения властей, Коммунистическая партия определяет управление центральным и местными правительствами, законодательными, судебными и консультативными органами, государственными учреждениями, госпредприятиями и армией.

В стране, где государственное и партийное управление тесно переплетены и во многом совпадают, структура руководящих органов КПК напрямую влияет на формирование государственных и правительственных институтов.

Центральные руководящие органы КПК формируются на Национальном съезде, который проводится каждые пять лет. Кроме того, партия проводит съезды на уровне провинций, регионов, городов и уездов, а также создает административные комитеты, выстраивая организационную структуру вплоть до деревень и кварталов.

Согласно докладу Организационного отдела Центрального комитета КПК, к концу 2025 года численность партии достигла 101,29 миллиона человек. Широкая членская база, составляющая около 7,2 % населения страны, превышающего 1,4 млрд человек, является основой властной пирамиды, сформированной КПК.

21-й Национальный съезд КПК, на котором будут обновлены руководящие структуры партии, состоится в 2027 году. Ожидается, что на съезде Си Цзиньпин вновь будет избран генеральным секретарем и сохранит власть на четвертый срок.