Председатель иранского парламента проведет переговоры в Катаре

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Председатель Меджлиса и переговорной делегации Ирана Мохаммад Бакир Калибаф вместе с сопровождающей его делегацией отправился в Катар для проведения ряда встреч.
По данным официального иранского информационного агентства IRNA, Калибаф вместе с делегацией покинул страну, направляясь в Катар. Отмечается, что в состав делегации входит министр иностранных дел Аббас Аракчи.
В сообщении отмечается, что визит является продолжением дипломатических инициатив, предпринятых при посредничестве Пакистана с целью прекращения войны между США, Израилем и Ираном.
Ожидается, что делегация во главе с Калибафом встретится с высокопоставленными катарскими чиновниками для обсуждения различных вопросов, связанных с продолжающимися переговорами с США.
Глава Центрального банка Абдулнасир Химмети также посетил Катар с целью обсуждения вопроса о размораживании замороженных активов Ирана.