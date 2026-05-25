Делегация во главе с Мохаммадем Бакиром Калибафом встретится с катарскими чиновниками для обсуждения различных вопросов, связанных с продолжающимися переговорами с США

Председатель иранского парламента проведет переговоры в Катаре Делегация во главе с Мохаммадем Бакиром Калибафом встретится с катарскими чиновниками для обсуждения различных вопросов, связанных с продолжающимися переговорами с США

Председатель Меджлиса и переговорной делегации Ирана Мохаммад Бакир Калибаф вместе с сопровождающей его делегацией отправился в Катар для проведения ряда встреч.

По данным официального иранского информационного агентства IRNA, Калибаф вместе с делегацией покинул страну, направляясь в Катар. Отмечается, что в состав делегации входит министр иностранных дел Аббас Аракчи.

В сообщении отмечается, что визит является продолжением дипломатических инициатив, предпринятых при посредничестве Пакистана с целью прекращения войны между США, Израилем и Ираном.

Ожидается, что делегация во главе с Калибафом встретится с высокопоставленными катарскими чиновниками для обсуждения различных вопросов, связанных с продолжающимися переговорами с США.

Глава Центрального банка Абдулнасир Химмети также посетил Катар с целью обсуждения вопроса о размораживании замороженных активов Ирана.