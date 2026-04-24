Председатель иранского парламента Калибаф: «Злитесь и умирайте от злости»

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Председатель иранского парламента Мухаммад Бакир Калибаф, сославшись на высказывание президента США Дональда Трампа «Они находятся в полном хаосе», заявил: «Раздражение врага связано с нашей сплоченностью. Раздражайтесь и умрите от своего раздражения».
Калибаф выступил с заявлением в адрес Трампа в американской социальной сети X.
