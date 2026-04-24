Председатель иранского парламента Калибаф: «Злитесь и умирайте от злости» Спикер парламента Ирана жестко отреагировал на слова Трампа о том, что »Иран находится в полном хаосе»

Председатель иранского парламента Мухаммад Бакир Калибаф, сославшись на высказывание президента США Дональда Трампа «Они находятся в полном хаосе», заявил: «Раздражение врага связано с нашей сплоченностью. Раздражайтесь и умрите от своего раздражения».

Калибаф выступил с заявлением в адрес Трампа в американской социальной сети X. ​​​​​​​

В ответ на заявление Трампа «Они находятся в полном хаосе» Калибаф сказал: «Раздражение врага и бред виновного министра вызваны нашим единством вокруг нашего руководства и срывом их планов. Раздражайтесь и умрите от раздражения».