Лидеры ЕС впервые с марта 2025 года единогласно одобрили итоговые документы саммита по Украине

Председатель Евросовета поручил своей команде открыть дипломатический канал с РФ Лидеры ЕС впервые с марта 2025 года единогласно одобрили итоговые документы саммита по Украине

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поручил своей команде открыть дипломатический канал с Россией.

Как сообщил информированный источник в ЕС, Кошта заявил о необходимости быть готовыми взять на себя ответственность за установление справедливого и прочного мира, который также «обеспечит интересы Европы», когда для диалога с РФ сложатся подходящие условия. Заявление прозвучало на полях Брюссельского саммита глав государств и правительств Евросоюза.

Источник отметил, что Кошта дал указание своей команде наладить дипломатический канал с Москвой.

«Цель заключалась в том, чтобы быть готовыми отстаивать интересы ЕС, когда наступит подходящий момент. Речь идет о краткосрочных контактах, не предполагающих содержательного обмена мнениями или переговоров, а о выполнении дипломатами своих служебных обязанностей», - пояснил глава Евросовета.

Источник также сообщил, что лидеры ЕС впервые с марта 2025 года приняли совместные решения по Украине, поддержанные всеми 27 государствами-членами, и достигли консенсуса по продлению санкций против РФ на 12 месяцев.

По его словам, ряд лидеров подчеркнули, что в соответствии с договорами ЕС Кошта является «естественным представителем» интересов Союза.

Итоги саммита по Украине

Евросовет в отдельном заявлении изложил совместные выводы по вопросам «Украины» и «европейской обороны и безопасности».

В документе подтверждена поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнуто, что ЕС совместно с партнерами продолжит оказывать Киеву политическую, финансовую, военную и дипломатическую помощь.

В документе приветствуется открытие первого кластера переговорных разделов с Украиной в рамках процесса вступления в ЕС, а также выражается «нетерпение» в ожидании открытия следующих кластеров.

Отмечается, что ЕС поддерживает мир для Украины, подкрепленный «надежными и устойчивыми» гарантиями безопасности, основанными на Уставе ООН и принципах международного права.

«Только решение, учитывающее независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, может обеспечить справедливый и прочный мир. Границы не могут быть изменены силой, агрессор не должен быть вознагражден, а долгосрочная безопасность Украины и ее способность защищать себя должны быть гарантированы», - следует из заявления.

В документе подтверждается поддержка ЕС дипломатическим усилиям по прекращению российско-украинского конфликта и готовность Союза «активизировать свое участие» в этом процессе. Москву призвали проявить «искреннюю политическую волю к миру» и немедленно согласиться на «полное и безоговорочное прекращение огня».

Лидеры ЕС осудили «недавние эскалационные действия России», включая «нарушения» воздушного пространства государств-членов ЕС. Отмечается, что «падение российского беспилотника» на жилой дом в Румынии и другие инциденты на территории стран ЕС угрожают безопасности граждан Союза и региональной стабильности.

ЕС готов внести вклад в гарантии безопасности для Украины, которые планируется обеспечить через «Коалицию желающих» в сотрудничестве с США, следует из документа.

«Это будет включать поддержку способности Украины сдерживать агрессию и эффективно защищать себя в долгосрочной перспективе. Сюда входит поддержка, оказываемая через Миссию военной помощи ЕС Украине, Консультативную миссию ЕС, а также поддержка мониторинга режима прекращения огня через Спутниковый центр ЕС», - поясняется в заявлении.

ЕС также подтвердил свою решимость координировать с партнерами усилия по восстановлению Украины.

В заявлении подчеркивается необходимость усиления давления на Россию и содержится призыв к «скорейшему принятию» 21-го пакета санкций против нее.

Призыв к «безотлагательному наращиванию» оборонных усилий

В документе отмечается, что российско-украинский конфликт продолжает представлять для ЕС «экзистенциальную угрозу», и Европе необходимо решительно усилить свою оборонную готовность к 2030 году.

«Европейский совет, опираясь на достигнутый прогресс, призывает к активизации усилий с обновленной срочностью для достижения этой цели в надлежащих темпах и масштабах, сокращения стратегической зависимости и устранения критических пробелов в военных возможностях, используя комплексный подход 360 градусов», - говорится в тексте.

В заявлении указывается на необходимость ускорить реализацию всех инициатив по защите границ ЕС, таких как «Восточный фланговый надзор».

В документе приветствуется прогресс, достигнутый в вопросе увеличения оборонных расходов государств-членов и в определении приоритетных направлений на уровне ЕС в координации с НАТО. Подчеркивается важность дальнейшей интеграции европейского оборонного рынка в масштабах всего ЕС, особенно для малых и средних предприятий, а также отмечается, что континенту следует извлечь уроки из «опыта Украины в области новых технологий».

