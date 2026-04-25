Председатель Государственной Думы РФ прибыл в Пхеньян Вячеслав Володин по поручению президента России Владимира Путина примет участие в церемонии открытия «Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции»

(АА) - Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы - нижней палаты Федерального Собрания (парламента) РФ - прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает пресс-службы Госдумы.

Согласно сообщению, у трапа самолета Володина встретил Чо Ëн Вон - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР.

Отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Вячеслав Володин примет участие в торжественной церемонии открытия «Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области».

Также в программе визита председателя ГД — встречи с коллегами из парламента КНДР.