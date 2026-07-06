Джузеппе Каво Драгоне в комментариях «Анадолу» охарактеризовал Турцию как одного из сильнейших и наиболее значимых союзников альянса

Председатель Военного комитета НАТО: Турция играет ключевую роль в альянсе — как в географическом, так и в военном плане Джузеппе Каво Драгоне в комментариях «Анадолу» охарактеризовал Турцию как одного из сильнейших и наиболее значимых союзников альянса

Турция играет ключевую роль в НАТО — как в географическом, так и в военном плане.

Об этом «Анадолу» заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в штаб-квартире в Брюсселе накануне 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля.

Драгоне, возглавивший Военный комитет в январе 2025 года, отметил, что его первоначальное впечатление о НАТО как о «сильном и здоровом» альянсе подтвердилось спустя полтора года работы.

Он подчеркнул, что альянс сегодня сильнее и решительнее, чем прежде. «Сегодня я могу сказать, что мы движемся вперед. В тот период мы пробуждались, сейчас мы на ногах и шагаем. Конечно, при желании, можем обсудить темп, но очевидно, что мы движемся в правильном направлении», — сказал представитель военно-политического блока.

По его словам, все союзники осознают существующие угрозы, поэтому на прошлогоднем саммите в Гааге были приняты обязательства по увеличению оборонных инвестиций.

«Теперь мы надеемся увидеть не только обещания, но и их реализацию. Считаю, что это правильная позиция. Достигли ли мы цели? Нет. Предстоит сделать еще многое, но уверен, что мы движемся в верном направлении. НАТО сегодня сильнее и решительнее. Именно таким должен быть альянс, в котором есть нужда в современных реалиях», — подчеркнул адмирал.

Каво Драгоне также отметил, что в период трансформации альянса разногласия между союзниками могут замедлять процессы, однако преимущества значительно перевешивают недостатки. «В состав альянса входят 32 демократические страны, и наличие между ними ряда разногласий — это нормально. Более того, я бы сказал, что они придают ценность процессу достижения консенсуса, необходимости говорить, обсуждать и находить общие точки соприкосновения», — заявил он.

Адмирал подчеркнул, что союзники осознают: различия несопоставимо малы по сравнению с преимуществами совместного планирования и взаимного доверия. «Взаимное доверие крепнет с каждым днем. Сплоченность — моя главная ответственность. Это то, над чем мы должны работать и укреплять ежедневно. И я считаю, что нам это удается», — добавил он.

Ожидания от саммита в Анкаре

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита в Анкаре в плане военного планирования, Каво Драгоне заявил, что для НАТО важны не декларации, а конкретные шаги. «Заявления — это просто слова, нам нужны реальные результаты на местах. Поэтому главные ожидания связаны с выполнением взятых обязательств. На саммите в Гааге были даны обещания, теперь их необходимо воплощать в жизнь», - отметил он.

При этом, адмирал считает, что было бы нереалистично ожидать завершения всех процессов за один год. Однако необходимо делать реальные шаги, которые покажут, что идеи и заявления переходят в конкретные результаты, пояснил он.



«Также ожидаю более твердых обязательств в отношении Украины — сохраняющейся решимости поддерживать ее столько, сколько потребуется. Кроме того, рассчитываю на подтверждение приверженности сохранению позитивной динамики в оборонной промышленности и ее максимально эффективному использованию», - сказал адмирал.

Об изменении роли США в Европе

Комментируя возможное сокращение военного присутствия США в Европе, Каво Драгоне выразил уверенность, что Европа способна восполнить этот пробел. «По моему мнению, этот дисбаланс был очевиден и год назад, и мы уже работаем над перестройкой нашей оборонительной позиции. Инвестиции в структуру НАТО усиливаются. Конечно, есть сферы, требующие времени, их невозможно изменить за одну ночь, но я верю, что мы справимся», — сказал он.

Адмирал подчеркнул необходимость сохранения текущей динамики. «Были сделаны важные шаги по инвестициям. Достигнут прогресс и в принятии ответственности за оборону собственных территорий. Полагаю, у нас все хорошо. И верю, что Анкара укрепит эту решимость среди стран-союзниц», -добавил он.

Турция подает пример другим союзникам

Отвечая на вопрос о роли Турции в НАТО, Каво Драгоне заявил, что Турция — сильный союзник, который располагает второй по величине армией в альянсе.

«Это, безусловно, сила. Но, помимо этого, ее географическое положение имеет огромное значение. Она находится в самом центре Черноморского, Средиземноморского и Ближневосточного регионов. Как с географической, так и с военной точки зрения Турция уже выполняет исключительно важную миссию. Недавно я посетил оборонные предприятия Турции. Это было действительно впечатляюще», - подчеркнул представитель НАТО.

Он выразил уверенность в том, что в будущем Турция станет еще сильнее и послужит примером для других стран-союзниц, поскольку с точки зрения инвестиций в оборонную промышленность, скорости производства и поставок она занимает передовые позиции.

«Географически Турция расположена на границах альянса, однако по многим ключевым вопросам она находится в самом центре НАТО. Мы доверяем Турции и рады иметь ее в числе наших союзников», - сказал глава Военного комитета Североатлантического альянса.

Каво Драгоне также подчеркнул, что вопросы безопасности Турции должны решаться между союзниками на основе доверия. «Если мы и впредь будем доверять друг другу, как сегодня, это, по моему убеждению, станет решающим фактором для всего альянса. «32» — это не просто цифра. Если мы действительно сможем использовать все преимущества, которые дает это число, его значение выйдет далеко за рамки простого подсчета»,- заключил он.

