Предполагаемая предсмертная записка Джеффри Эпштейна опубликована в США Суд обнародовал документ, который мог быть написан за несколько недель до смерти миллиардера

В США была опубликована записка, предположительно написанная миллиардером Джеффри Эпштейном за несколько недель до его смерти в тюрьме, где он находился под следствием по обвинению в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Как сообщает CNN, федеральный судья обнародовал документ, который рассматривается как возможная предсмертная записка Эпштейна.

В тексте говорится, что многомесячное расследование не выявило никаких доказательств, а также содержатся слова: «Что вы хотите, чтобы я сделал — плакал и жаловался? Возможность самому выбрать время прощания — это большой дар».

При этом американские СМИ отмечают, что пока не установлено окончательно, действительно ли автором записки был сам Эпштейн.

Записку нашел сокамерник Эпштейна

По данным The New York Times, записку обнаружил сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне после предполагаемой попытки самоубийства, произошедшей за несколько недель до смерти миллиардера.

Документ был засекречен федеральным судьей в рамках уголовного дела самого Тартальоне и с тех пор хранился в тайне в одном из судов Нью-Йорка.

NYT сообщала, что Тартальоне обратился к судье с просьбой снять гриф секретности с записки, в которой, по его словам, содержались слова о «времени прощания», из-за чего документ расценивается как возможная предсмертная записка.

Дело Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек и организации сети проституции, был найден мертвым 10 августа 2019 года в камере нью-йоркской тюрьмы Manhattan Metropolitan Correctional Center.

В опубликованных материалах по делу Эпштейна фигурировали имена известных личностей, включая принца Эндрю, президента США Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, бывшего вице-президента США Эла Гора, актера Кевина Спейси, певца Майкла Джексона, иллюзиониста Дэвида Копперфильда, адвоката Алана Дершовица и бывшего губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона.

ФБР и Министерство юстиции США ранее заявили, что в ходе расследования не было найдено доказательств существования «списка клиентов» из числа известных лиц. Ведомства также пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой в камере, несмотря на многочисленные теории о его возможном убийстве с целью сокрытия информации о высокопоставленных фигурантах дела.