Из-за непогоды были отменены авиашоу, однако Дональд Трамп заявил, что выступит независимо от погодных условий

Празднование Дня независимости США в Вашингтоне прервали из-за сильного шторма Из-за непогоды были отменены авиашоу, однако Дональд Трамп заявил, что выступит независимо от погодных условий

Празднование Дня независимости США и 250-летия со дня основания страны в Вашингтоне было прервано из-за сильного шторма.

Участников мероприятий, собравшихся на территории Национальной аллеи, эвакуировали в сопровождении сотрудников Секретной службы и Национальной гвардии США из-за угрозы ухудшения погодных условий.

Власти призвали людей укрыться в ближайших зданиях. Также сообщается, что в рамках праздничной программы были отменены авиационные выступления под названием "Салют Америке".

Президент США Дональд Трамп в публикации в социальной сети заявил, что намерен выступить независимо от погодных условий.

"Штормы случаются, к тому же они делают происходящее немного более захватывающим. Мы подождем — неважно, будет это в 2:00 ночи или на час позже. Похоже, непогода пройдет, она всегда проходит. Что бы ни случилось, я буду там", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что выступит с речью, даже если для этого придется оставаться на улице до поздней ночи.

"Я не позволю дождю сорвать празднование нашего 250-летия", — отметил президент США.

Ожидалось, что Трамп выступит перед собравшимися на Национальной аллее около 22:00 по местному времени по случаю празднования Дня независимости США 4 июля.