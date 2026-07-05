Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Мидуэй в Чикаго

Праздничный салют в США задел пассажирский авиалайнер компании Delta Air Lines Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Мидуэй в Чикаго

Праздничный салют задел пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку в международном аэропорту Мидуэй в Чикаго.

Как сообщают американские СМИ, лайнер вылетел из международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия).

Пилот доложил, что при заходе на посадку в чикагский аэропорт Мидуэй в самолет попал фейерверк, запущенный в рамках празднования 250-й годовщины основания страны и Дня независимости 4 июля.

В авиакомпании заявили, что лайнер благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу, после чего был направлен на техническое обследование.

